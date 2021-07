Marche à Niagha : des infrastructures de base au sein des réclamations Les populations de la commune de Niagha dans la région de Sédhiou, n’en peuvent plus de vivre dans des conditions difficiles. À quelques jours de la tournée économique du président de la République prévue en Casamance, les populations ont battu le macadam, le jeudi 1er juillet, pour réclamer à l’État des infrastructures de base.

«Niagha est sans électricité alors qu’il est traversé par les câbles électriques de la Senelec. Les femmes sont encore au pilon. Nous n’avons pas d’équipements agricoles, nos producteurs ne font que louer à partir des communes voisines», a indiqué le porte-parole des populations



El Hadji Boiro, qui est par ailleurs président de l’Amicale des élèves et étudiants de poursuivre : «La case de santé est hors normes. Les populations ont soif, car il n’y a aucun forage fonctionnel».



Toutes choses qui font que ces populations croient dur comme fer que «Niagha est oublié par les pouvoirs publics».



Ainsi, les manifestants invitent-t-ils l’État à «corriger cette injustice dans les meilleurs délais».



Sans quoi, «nous passerons à la vitesse supérieure», ont averti ces populations en colère. À signaler que la commune de Niagha compte 14 mille habitants répartis dans 57 villages.



