Marché aux poissons de Saint-Louis: Le bâtiment menace de s’effondrer

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Le marché aux poissons de Ndar dans la langue de Barbarie à Saint-Louis au nord du Sénégal, représente un danger permanent pour la vie des occupants. Le bâtiment menace de ruine. Saisies, les autorités ont promis de réhabiliter les lieux. Mais jusque-là, rien n’a été fait. Les commerçants craignent un drame.



« Nous n’avons pas la conscience tranquille au niveau de ce marché. Car nous travaillons dans l’insécurité totale. Il est vrai qu’il n’est pas prudent d’être ici, mais nous n’avons nulle part où aller. Saisies, les autorités ont promis de réhabiliter les lieux. Et c’est vraiment regrettable », témoigne Fatou Niasse vendeuse de poissons.



Toutefois, les travailleurs dudit marché interpellent une fois de plus, les autorités à réagir pour pouvoir mener leurs activités en toute sécurité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos