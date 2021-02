Marché boursier : La Brvm termine la semaine passée dans le rouge

La Société de gestion et d’intermédiation (Sgi) sénégalaise , Impaxis Securities indique que la Brvm a terminé la semaine du 25 au 29 janvier dans le rouge. Dans sa revue hebdomadaire, la Sgi qui donne l’information explique qu’en variation hebdomadaire, l’indice Brvm 10 enregistre une perte de 0,52% alors que le Brvm Composite affiche une performance positive (+1,30%).



D’après le document, sur les 46 valeurs transigées ce mois, 27 ont clôturé la cette semaine à la baisse et 10 à la hausse. Dans le même sillage, elle confie que neuf valeurs ont maintenu un niveau de cours identique à celui du 22 janvier dernier.



A l’en croire, les indicateurs d’activités affichent un volume de 564 824,00 titres transigés pour une valeur totale de 1 938 672 124,00 FCFA. A la fermeture du marché ce vendredi 29 Janvier, Impaxis renseigne que la capitalisation boursière s’établissait à 4 020 831 121 151 FCFA.



« La Brvm Industrie enregistre la meilleure performance de la semaine +4,05% principalement porté par le titre NESTLE CI qui poursuit le rallye haussier entamé depuis Avril 2020 et qui a clôturé la semaine en tête du TOP 5 avec une performance de +25,45% », fait savoir la Sgi. Qui martèle enfin que seuls les indices Brvm Services Publics et Transport affichent des performances négatives de -2,18% et -3,54% respectivement.

