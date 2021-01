Marché boursier de l'Uemoa : La Bceao note un repli des principaux indicateurs en octobre 2020

L'indice Brvm 10 et celui du Brvm composite ont diminué de -3,8% et 2,5% respectivement, s'établissant à 114,4 points et 123,9 points en octobre 2020. La Bceao souligne que cette évolution est en lien avec les mauvaises performances, notamment dans les secteurs de la distribution. En revanche, la capitalisation boursière s'est renforcée de 1,5%, d'un mois à l'autre, dont 1,6% au titre des actions et 1,4% au titre des obligations.



En glissement annuel, les indices Brvm composite et Brvm 10 ont reculé respectivement de 12,2% et 15,1%, d'ampleur moins importante que le repli enregistré le mois précédent. La baisse est généralisée au niveau de l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception de celui d'agriculture. Les plus forts reculs sont notés au niveau des services publics, de transports, de distribution et des industries.

