Marché central de Mbour: Un incendie consume cinq magasins

Un incendie a ravagé cinq magasins au marché central de Mbour, hier, entre 23h et 00h.



D'après des informations de "Seneweb", deux magasins de chaussures, deux ateliers, un de couture, l'autre de cordonnerie et un salon de coiffure, ont été totalement consumés par des flammes.



Les tailleurs sont dans le désarroi total, surtout que les fêtes de Pâques et de Korité se pointent à l'horizon.