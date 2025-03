Marché central de Rosso-Béthio : Un incendie cause des dégâts matériels

Un incendie d'une rare intensité s'est déclaré aux alentours de 20 h au marché central de Rosso Béthio, dans le département de Dagana, plongeant les commerçants et les habitants dans la panique, selon le Soleil Digital.



La brigade des sapeurs-pompiers de Richard-Toll est rapidement intervenue pour tenter de maîtriser les flammes, mais plusieurs cantines ont été réduites en cendres avant que le feu ne soit totalement maîtrisé.



Selon les premières déclarations d'Abdoulaye Sonko, adjoint au sous-préfet de Ndiaye, l'incendie aurait été provoqué par des branchements électriques clandestins. Un court-circuit survenu dans une quincaillerie aurait déclenché le sinistre, avant que les flammes ne se propagent rapidement aux installations voisines, ravageant tout sur leur passage.



Malgré la violence du feu, aucun dégât humain n'a été signalé. Cependant, les pertes matérielles sont considérables, laissant plusieurs commerçants dans le désarroi face à la destruction de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.



Adama Sall (correspondant Leral à Saint-Louis)

