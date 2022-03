Marche contre Aquatech : Cinq personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue La marche pacifique, autorisée par l’autorité administrative, a viré à des échauffourées entre organisateurs et gendarmes. Cinq personnes ont été arrêtées et sont en garde à vue et seront présentées ce mercredi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Elles sont accusées de troubles à l’ordre public.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Ces personnes avaient barré la route nationale qui traverse Ndoulo en direction de Touba ou de Diourbel.



Ces personnes et la majorité de la population de Ndoulo protestaient contre le manque d’eau qui sévit depuis presque un mois dans leur localité. Elles veulent que l’opérateur délégué Aquatech ne gère plus le forage.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook