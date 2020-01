Marche contre la hausse du prix de l'électricité: «And Dollel Khalifa» appelle à la mobilisation

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 12:56

Le collectif «Noo Lank» organise sa marche nationale aujourd’hui pour la libération de Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l’électricité. D’ailleurs, le préfet de Dakar a autorisé la procession. Le mouvement And Dollel Khalifa ne veut pas être en reste. Dans un communiqué parvenu à «L’As», le coordonnateur national du mouvement «And Dollel Khalifa» lance un appel à la mobilisation et invite tous les responsables et militants à la grande marche de Noo Lank. Le mouvement ADK compte dénoncer à l’occasion de la marche la détention abusive et arbitraire de Guy Marius Sagna, les dérives totalitaires d’un régime qui s’oppose à toute forme d’expression populaire, le harcèlement et les tentatives d’intimidation de leaders et les violations continues et répétées des droits et libertés.

