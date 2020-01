Marche contre la hausse du prix de l’électricité: Diourbel, Mbour, Kaffrine et Kolda ont battu le macadam Les sections du collectif « Noo Lank » de Mbour, Diourbel, Kaffrine et Kolda ont battu le macadam contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades. Si à Dakar, le collectif a réussi une forte mobilisation, dans lesdites localités celle-ci était clairsemée. N’empêche les manifestants ont tenu à se faire entendre partout où ils sont passés. Armés de pancartes et de banderoles, ils ont parcouru des quartiers brandissant des slogans hostiles à la Sénélec et au gouvernement.

