Marche contre la hausse du prix de l’électricité : Thiès, Ziguinchor, Tamba…ont battu le macadam À l’image de Dakar, plusieurs autres régions ont marché hier, à l’appel du collectif, Nio Lank, Nio Bagn contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 07:42 | | 0 commentaire(s)|

A Thiès, la marche pacifique qui s’est déroulée à la même heure que celle de Dakar, a regroupé beaucoup de manifestants. Idem à Ziguinchor où les populations ont également battu le macadam et à Tambacounda. Partout, les manifestants ont exigé la baisse du prix de l’électricité et la libération de Guy et compagnie. Ils ont promis de hausser le ton, si les autorités ne réagissent pas au plus vite.

