Marche contre la spoliation foncière en Casamance : Guy Marius Sagna mobilise et déroule son combat à Ziguinchor Ces derniers jours, l’infatigable Guy Marius Sagna mobilise et déroule ses activités à Ziguinchor. Cette fois-ci, avec des marches et rencontres, la lutte contre la spoliation foncière en Casamance est au cœur du combat.

Le secrétaire administratif du FRAPP, Guy Marius Sagna , s'est rendu à Ziguinchor pour participer à une série d'activités en Compagnie des FRAPP locaux ( FRAPP BIGNONA - FRAPP Bounkiling - FRAPP Ziguinchor ) et avec la participation effective des camarades des organisations Vision citoyenne , FNDC section Ziguinchor et le comité de veille sur la spoliation foncière à Niaguis.





Selon le compte-rendu de ses activités, son planning s’est déroulé d’abord le 31 octobre par son arrivée et accueil par les collectifs FRAPP Ziguinchor, Vvision citoyenne , FNDC Ziguincho et le comité de veille de Niaguiss.



Ensuite le 1ier Novembre, il a effectué un déplacement sur Médina Wandifa (département de Bounkiling ) et Oulampane pour s'enquérir de la question de la spoliation foncière.



Puis le 2 Novembre, il a fait une visite à Diouloulou avec FRAPP Bignona pour rencontrer les populations et évoquer avec eux les questions de l'heure notamment l'état des ponts de Diouloulou et Baïla.



Hier 03 Novembre, une conférence de presse de préparation de la marche s’est tenue, suivie d’une Grande marche contre la spoliation foncière en Casamance ( Niaguiss - oulampane - Bignona - Médina Wandifa )

« Doomi réew moy tabax réew. Seule la lutte libère », conclut le document



