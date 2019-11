Marche contre la violence à Malika : le maire Mor Talla Gadiaga interdit de parole Les populations de Malika ont organisé une marche ce dimanche pour manifester contre la violence matérialisée par les meurtres de deux personnes en une semaine, dans la localité. Celle de la jeune femme Aminata Ka, tuée par son mari et d’un autre jeune homme tué par des agresseurs.

Arborant des brassards rouges, ils ont réclamé plus de sécurité, notamment le renforcement des effectifs du commissariat de Malika et sont allés remettre un mémorandum au maire de la ville, Mor Talla Gadiaga. Mais alors que ce dernier a voulu prendre la parole, les manifestants lui ont opposé un niet catégorique au motif que l’édile de la ville n’a absolument rien fait pour Malika, selon la RFM.

