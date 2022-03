Marche contre le parrainage: Un mercredi sous haute tension

Les mouvements Africa First, Coalition citoyenne le peuple, FRAPP, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS), Nittu dëgg Valeurs, Sénégal notre priorité (SNP) et Y’en a marre ont décidé de ne pas tenir compte de la proposition de l’autorité préfectorale modifiant l’itinéraire initial de leur marche pacifique, allant de la Place de la Nation au Ministère de l’Intérieur.



En lieu et place de ce trajet, le Préfet a, conformément à la loi interdisant les manifestions en centre-ville, demandé aux organisateurs de s’arrêter au Rond-point de la Rts.



«Tout citoyen à le droit de manifester. Que le préfet prenne ses responsabilités car de gré ou de force nous allons manifester. Il nous a proposé un autre itinéraire, c’est-à-dire de la Place de l’Obélisque au Rond-point de la Rts. Mais, nous n’allons pas changer le trajet qu’on a déjà choisi. Ils n’ont qu’à nous arrêter parce que nous ne comptons pas se plier à leur décision», a laissé entendre leur porte-parole du jour, non sans inviter les citoyens à une forte mobilisation pour dire non au parrainage.