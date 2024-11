Marché de 71 milliards entre le Ministère de la santé et l’entreprise ACD : Les lanceurs d’alertes dénoncent et alertent le nouveau régime L’alerte est lancée au niveau de l’Association des fournisseurs de matériels médicaux contre toute tentative de régularisation du marché qui aurait été surfacturé de 71 milliards F Cfa. En plus de son caractère jugé irrégulier, il y a en plus des menaces que ce marché laisse planer sur l’économie locale. C’est pourquoi, ses membres interpellent le Chef de l’Etat à propos de ce qui s’avère être en faux avec la doctrine du JUB-JUBBEL-JUBBANTI.

Le Collectif des fournisseurs de matériels médicaux et les lanceurs d’alerte interpellent le Président de la République et son Premier Ministre sur l’approbation du marché de 71 milliards F Cfa, qui aurait été surfacturé et adossé sur du supposé faux et usage de faux. Le caractère jugé illégal de l’approbation de ce marché est aussi flagrant que la non disponibilité de financement requis par la loi et de l’absence d’une urgence impérieuse pour une entente directe sur la base des événements de mars 2021, ce qui est une insulte à la mémoire des victimes. Il s’y ajoute un risque de monopole qui sera source de plusieurs contentieux entre les banques et les fournisseurs qui évoluent dans le secteur, la fermeture de sociétés, le chômage et pire un danger économique et social et sanitaire du fait de la dépendance de tout le système de diagnostic au Sénégal au profit de ACD et son partenaire SIEMENS.



D'après le journal Point Actu, les fournisseurs de matériels médicaux et les lanceurs d’alerte n’ont pas manqué aussi de dénoncer les décisions judiciaires et les probables tractations souterraines tendant à faire avaliser ledit marché. Ce qui serait en contradiction flagrante d’avec les principes et idéaux du Projet Sénégal 2050 notamment le JUBJUBBEL-JUBBANTI. En fait, le marché incriminé ne dispose pas de financement puisque la banque allemande KFW a confirmé n’avoir pas accordé aucun financement encore moins que de mettre à disposition les fonds nécessaires pour l’exécution de ce marché. Le nom de la banque était utilisé juste pour faire approuver ce marché et le régulariser par un nouveau financement ou des rachats de créance. Une sale pratique de l’ancien régime dénoncée qui avait flambé la dette publique avec des marchés surfacturés pour enrichir une minorité et détriment des populations.



Ainsi le nouveau régime ne peut pas dénoncer cela récemment, et la cautionner par la suite avec une régularisation, ce qui serait scandaleux puisqu’il va légitimer les autres marchés qui se chiffrent à des centaines de milliards. Les fournisseurs avaient aussi souligné le risque que constituait l’approbation de ce marché pour l’Etat du Sénégal dont le Gouvernement se retrouverait avec 10 à 15 milliards de F CFA de frais d’entretien, de maintenance et fourniture de consommables à payer annuellement à ACD et Siemens.



Aujourd’hui, c’est parce que des tentatives orchestrées par des personnes tapies dans l’ombre sont en train d’être menées, pour faire régulariser et approuver le marché par les nouvelles autorités, et ainsi tromper leur vigilance. Les fournisseurs, dans une déclaration officielle, interpellent le Président de la République tout en lui demandant d’agir vite comme ce fut le cas avec le marché des 4 Hôpitaux qui a été cassé et annulé.

