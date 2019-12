Marche de ce vendredi : ‘’Nio Lank’’ maintient sa manifestation et convoque la presse ce matin Le préfet de Dakar a rejeté les demandes de manifestation introduites par plusieurs associations ce vendredi dont le collectif Nio Lank, qui compte manifester contre la hausse du prix de l’électricité, et les Boucliers de la République qui voulaient organiser une contre-manifestation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 08:19 | | 0 commentaire(s)|

Mais le collectif Nio Lank a décidé de maintenir sa manifestation, qui prévoit un rassemblement à la Place de l’Obélisque pour une marche pacifique vers le palais de la République, a indiqué Aliou Sané, un des coordonnateurs du collectif. D’ailleurs le collectif tient une conférence de presse ce vendredi matin à propos de cette manifestation prévue à 15h, cet après-midi.

De leur côté, les jeunes de l’Apr regroupés dans le collectif ‘’Les boucliers de la République’’, ont décidé de surseoir à leur contremanifestation et de se conformer à la décision préfectorale.



