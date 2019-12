Marche de ce vendredi : ‘’les boucliers de la République’’ comptent s’opposer à Nio Lank Des jeunes du parti présidentiel (Apr), comptent organiser une contre-manifestation demain vendredi pour contrecarrer le collectif Nio Lank qui a appelé à un rassemblement, ce vendredi, à la Place de l’Indépendance pour manifester contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019

« Nous avons déjà déposé notre demande d’autorisation chez le préfet de Dakar et nous comptons manifester également demain de la Place de l’Indépendance au palais de la République pour contrer les autres manifestants parce que nous ne laisserons personne gâcher le travail du président de la République. Nous appelons tous les alliés des 4 départements de Dakar à venir nous rejoindre et nous comptons mobiliser 1000 à 2000 personnes », a, en effet, déclaré Baye Dièye, leur porte-parole, dans des propos relayés par la RFM.

