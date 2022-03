Marché de l’emploi au Sénégal : Le taux d’activité a diminué de 2,1 points de pourcentage au 4ème trimestre 2021

«Le taux d’activité a diminué de 2,1 points de pourcentage par rapport à la même période en 2020 et varie selon le milieu de résidence, avec un niveau de 57,2% en milieu urbain, contre 54,3% en milieu rural. Selon le sexe, il est plus élevé chez les hommes (64,5% contre 48,8% pour les femmes) ».



Selon la même source, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi les personnes en âge de travailler est de 39,3% au quatrième trimestre de 2021, soit en baisse de 4,0 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2020 où il était estimé à 43,3. «Il est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 45,0% et 33,0% respectivement. Les femmes qui constituent plus de la moitié de la population en âge de travailler présentent un niveau d’emploi plus faible que celui des hommes. En effet, 53,0% des hommes en âge de travailler ont un emploi contre 28,2% pour les femmes », révèle l’Ansd.



S’agissant de l’emploi salarié, il concerne 39,4% de la population en emploi et varie selon le sexe et selon le milieu de résidence. La part d’emploi salarié chez les hommes est de 46,1% contre 29,4% pour les femmes. L’accès à l’emploi salarié est plus accentué en milieu urbain, avec un taux de 48,5%, qu’en zone rurale (25,9%). L’accès à l’emploi salarié demeure stable par rapport à 2020 (39,3%).

Adou FAYE

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a réalisé une enquête nationale sur l’emploi au Sénégal pour le quatrième trimestre 2021. Elle renseigne que plus de la moitié (55,8%) de la population en âge de travailler (15 ans ou plus) a participé au marché du travail au quatrième trimestre de l’année 2021.Source : https://www.lejecos.com/Marche-de-l-emploi-au-Sene...