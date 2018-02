Marche de l’opposition : Le mouvement ‘’République des valeurs’’ de Thierno Alassane Sall, partant

Le mouvement politique informe de sa participation à la grande marche de l’opposition prévue aujourd’hui, vendredi 9 février à la place de la Nation, afin d’exiger des élections libres et transparentes au Sénégal.



« La ‘’république des valeurs’’ entend se joindre aux partis de l’opposition et organisations démocratiques signataires de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal », note le mouvement dans un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net.



Donnant rendez-vous à ses militants et sympathisants à la place de la Nation, le mouvement exige « à travers cette manifestation, la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays ».