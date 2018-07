Marche de l'opposition : la "VAR" doit-elle exclure Ahmet Fall "Baraya" ?

Ahmet Fall Baraya ne mériterait-il pas un carton jaune parce qu'il a fauté dans son comportement ? Oú même un rouge pour être disqualifié de cette course de protestations de la part du Front National de Résistance? Après avoir recouru à notre "VAR" (Vidéo assistance referee), les questions méritent d'être posées.



Au moment où les leaders de partis marchaient sous la canicule, dans les rues de Dakar, lui, de la Place de nation au rond point Rts, Baraya se tenait debout dans sa voiture qui ralentissait sans hâte. Et comme s'il faisait sa caravane présidentielle, sous la protection de ses gardes corps et sans piper de mots ni aux journalistes qui l'approchaient pour quelques réactions, ni aux sympathisants qui voulaient côtoyer leur leader.



De toute façon, rien à voir avec cet engouement de la foule des alliés du centenaire. Baraya a tout bonnement conduit sa marche en solo dans sa voiture, sans se mélanger avec le populo. Vêtu de son grand boubou salissant, de couleur bleu blanc, chic et cher : de là où il se tenait, il entendait combattre les agissements du pouvoir en place. Donc, à chacun sa manière de faire... mais la sienne, c'était pour éviter la fatigue !















Pressafrik