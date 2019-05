Marché de la Gueule-Tapée: sommés de déguerpir dans les 48 heures, les commerçants disent niet au maire Les commerçants du marché Gueule-Tapée ne comptent pas s’exécuter après la sommation du maire de la commune qui leur demande de quitter les lieux dans 48 heures. Une décision prise après l’affaissement du toit du bâtiment C0382.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 14:09

Les commerçants qui ont hurlé leur colère sur la RFM, ont indiqué qu’ils ne bougeront pas d’un iota et accusent le délégué du marché, Mbaye Ndiaye, d’être à l’origine de toutes ces manigances.



Ils annoncent qu’ils vont mettre sur pied un Comité de gestion dans les plus brefs délais et refusent de rejoindre les cantines érigées sur le canal, où ils doivent déménager.

