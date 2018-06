Marché de la volaille: Le Sénégal va ouvrir ses portes à la concurrence internationale (Officiel)

Mauvaise nouvelle pour les acteurs de la filière avicole. Le gouvernement va ouvrir ses portes à la concurrence internationale. L’annonce a été faite ce lundi par Augustin Faye, Directeur de cabinet du ministre du Commerce. Il justifie cette décision qui fait craindre le pire aux petits producteurs, avec notamment l’arrivée de l’entreprise française « Doux », dans le souci d’être en phase avec les engagements commerciaux internationaux.



« L’Etat du Sénégal avait estimé devoir opérer des restrictions sur certains produits de la volaille. Et cela a abouti à des résultats prometteurs. Car, le secteur de la volaille devient de plus en plus compétitif. Bien évidemment, les règles communautaires et celles de l’Organisation mondiale du Commerce, nous impose de nous ouvrir à la concurrence. Le ministère est en train de se préparer à cette ouverture inéluctable », a dit M. Faye. Tout récemment au niveau de la Zone économique continentale de libre échange, le problème a été soulevé. Le problème n’est pas de se focaliser sur un marché domestique mais un s’ouvrir à l’étranger, pour pouvoir accroître davantage le pouvoir d’achat ou la compétitivité de nos entreprises».