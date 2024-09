Marche de protestation: Jamra et les disciples religieux réclament une loi contre les insultes envers les guides spirituels

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

L'Organisation Jamra, accompagnée de disciples issus de différentes familles religieuses, a organisé une marche pour défendre et protéger les guides religieux contre les auteurs d'insultes à leur égard.





Ils ont annoncé le dépôt d'une proposition de loi individuelle visant à ce que l'Assemblée nationale légifère contre les insultes à l'encontre des guides religieux. De plus, un grand congrès est prévu dans les prochains jours.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook