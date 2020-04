Marché de riz de 17 milliards de FCfa de l'aide alimentaire: Le patron de Planet Kebab s’explique

Soupçonné de deal autour de deux marchés juteux d’importation de riz pour la campagne de distribution de vivres menée par Mansour Faye, Rayan Hachem qui se considère comme un importateur de premier plan de la denrée est enfin sorti de son mutisme pour apporter des explications.



«Ce n’est pas parce que j’ai commencé par Planet Kebab que je ne dois pas évoluer. La société Avanti Suarl importe du riz depuis maintenant 4 ans. En plus je soutiens la filière riz local pour obtenir une Déclaration d’importation de produits alimentaires (Dipa)», a dit le Libano-Sénégalais dans des propos rapportés par L’As.



«Nous avons démarré avec 30 mille tonnes en 2016 puis 40 mille tonnes en 2017, 80 mille tonnes en 2018 et 120 mille tonnes en 2019. Et la société Afri And Co est dans l’importation de denrées alimentaires depuis un an», martèle-t-il.

