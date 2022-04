Marché des Titres Publics de l’Uemoa : Les Etats ont levé 1 377,45 milliards au 1er trimestre 2022

Le Mali n’a pas pu procéder à des levées de fonds sur le marché à cause des sanctions, notamment économiques et financières dont il subit actuellement suite au putsch perpétré par les août 2020.

En détails, le Bénin a mobilisé 77,00 milliards, le Burkina 216,54 milliards, la Côte d'Ivoire 470,15 milliards, la Guinée-Bissau 21,76 milliards. Dans le même sillage, le Niger 192,50 milliards, le Sénégal 240,00 milliards et le Togo 159,50 milliards.Le Mali n’a pas pu procéder à des levées de fonds sur le marché à cause des sanctions, notamment économiques et financières dont il subit actuellement suite au putsch perpétré par les forces armées maliennes le 18





Source : Les Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) ont mobilisé 1 377,45 milliards de francs Cfa sur le marché primaire des Titres Publics émis par adjudication pour le 1er trimestre de l'année 2022.

