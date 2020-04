Marché des denrées alimentaires: Frapp/France Dégage annonce 2 plaintes contre Mansour Faye et Diop Sy La polémique née de l’attribution des marchés des vivres dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, n’est pas prête de s’estomper. Et pour cause, le mouvement Frapp/France Dégage a annoncé deux plaintes sur la table de Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l’Ofnac, contre le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye, et le député Diop Sy, bénéficiaire d’un marché concernant le transport de ces denrées. C’est en tout cas, ce qu’a indiqué El Hadji Ndiaye Kane, membre de ce mouvement, sur la Rfm, parlant de délit de favoritisme.

