Marche des étudiants "patriotes" : Le préfet dit niet pour risques de trouble à l’ordre publique et entrave à la circulation La marche des étudiantes "patriotes" prévue cet après-midi à partir de 14 heures, est interdite. Le préfet a opposé son véto pour risques de trouble à l’ordre publique et entrave à la circulation.





Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans son arrêté portant interdiction de marche, Mor Talla Tine, le préfet de Dakar, soulève des motifs de risques réels de trouble à l’ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



C’est en ce sens que le Commissariat central de Dakar est en charge de l’exécution de cet arrêté qui a été notifié à ses déclarants.



