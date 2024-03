Marché des produits dérivés : La BRVM amorce une nouvelle phase de son développement Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions visant à créer un marché de produits dérivés au sein de l’UEMOA, la Bourse de Montréal (MX), l’un des leaders des dérivés en Amérique du Nord et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), 5e bourse en Afrique, ont procédé ce mercredi 6 mars 2024, à la signature d’un protocole d’entente, au cours d’une cérémonie.

C'est en présence de Son Excellence Madame Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat de Côte d’Ivoire et de l’Honorable Madame Raymonde Gagne, Présidente du Sénat du Canada. Les deux illustres hôtes de la BRVM, ont procédé à cette occasion, à la sonnerie de la cloche de la BRVM pour marquer cet évènement.



La mise en place d’un marché de produits dérivés à la BRVM contribuera à :

▪ une meilleure gestion des risques liés à la fluctuation des cours;

▪ l’amélioration de l’évaluation des titres sous-jacents ;

▪ l’amélioration de la liquidité du marché ;

▪ etc.

Ce protocole d’entente porte essentiellement sur l’assistance technique de la Bourse de Montréal (MX) pour :

▪ l’élaboration du cadre réglementaire du nouveau marché ;

▪ le conseil à la mise en place des différentes entités notamment la Bourse et la Chambre de Compensation ;

▪ l’appui dans les choix technologiques, et ;

▪ la formation des équipes de la BRVM et de celles de l’ensemble de l’écosystème du Marché Financier Régional.



Au cours de cette cérémonie, Dr. Edoh Kossi Amenounve, Directeur général de la BRVM, a souligné que ce nouveau marché permettra à la BRVM d’offrir aux investisseurs, des instruments adaptés pour la gestion des risques de leurs portefeuilles. Il contribuera également à améliorer les mécanismes de fixation des prix, en rendant la BRVM plus efficiente.



La présidente du Sénat du Canada, l’Honorable Raymonde Gagne a salué l’excellence des relations institutionnelles et d’affaires qui lient la Côte d’Ivoire et le Canada. Elle s’est réjouie du partenariat fécond qui lie les deux bourses depuis plusieurs années.



Pour rappel, la Bourse de Montréal a également été la première bourse au monde à apporter son assistance technique à la BRVM, pour le démarrage de ses activités, grâce à un financement de l’ex Agence Canadienne de Développement International (ACDI) en 1998.



