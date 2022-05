Marché des titres de la dette publique : 433,2 milliards FCFA mobilisés en mars dernier par les Etats membres

«En effet, au terme de la période de mars 2022, le montant global des ressources mobilisées par les Etats membres de l'Union s'est établi à 433,2 milliards, dont 161,0 milliards de bons (37,2% du total) et 272,2 milliards d'obligations (62,8% du total). Ce montant est en hausse de 7,3 milliards (+1,7%) par rapport au mois de mars 2021 », informe la Bceao.



Elle a indiqué que cette évolution s'explique notamment par l'accroissement, en glissement annuel, des émissions des bons du Trésor de 33,0 milliards (+25,8%), atténué par la diminution de 25,7 milliards (-8,6%) de celles des obligations. Le volume des émissions en mars 2022 ressort, toutefois, en baisse de 94,7 milliards (-17,9%) par rapport au mois précédent, en liaison avec la baisse simultanée des émissions de bons (-25,3%) et d'obligations (-12,9%). Le taux de couverture4 des émissions de titres publics, il s'est établi, en moyenne, à 193,7% en mars 2022, contre 226,9% un mois plutôt et 223,3% un an auparavant.



Selon la Bceao, l'évolution des taux d'intérêt est ressortie en hausse d'un mois à l'autre à la fois sur les compartiments des bons et des obligations du Trésor. En effet, le taux d'intérêt moyen pondéré5 des bons s'est établi à 2,78% en mars 2022, soit une augmentation de 25 points de base (pdb) par rapport au mois précédent.



Il est toutefois ressorti en baisse de 60 pdb par rapport à son niveau de mars 2021, en raison notamment de la maturité moyenne plus faible des bons émis en mars 2022 (7,0 mois), par rapport à ceux émis en mars 2021 (8,3 mois). Pour ce qui est des émissions obligataires, le rendement moyen6 s'est accru de 18 pdb pour se situer à 5,39% en mars 2022, contre 5,21% en février 2022. En glissement annuel, il affiche un repli de 53 pdb.

