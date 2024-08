Marché des titres de la dette publique : Baisse de 46,1 milliards de FCFA des ressources mobilisées par les Etats membres de l’Umoa en juin 2024

S’agissant des conditions de financement, les coûts des ressources mobilisées ont connu une évolution contrastée sur les deux compartiments de ce marché. En effet, le taux d'intérêt moyen pondéré des bons s’est replié de 1 point de base (pdb) pour s’établir à 7,31% en juin 2024, contre 7,32% en mai 2024. Pour sa part, le rendement moyen pondéré des émissions obligataires a augmenté de 13 pdb pour ressortir à 7,88% en juin 2024.



Comparés à la même période de l’année précédente, les coûts des emprunts publics sont ressortis en hausse, respectivement de 25 pdb et 61 pdb pour les bons du Trésor et les obligations. Le compartiment par syndication a, au cours du mois sous revue, enregistré deux emprunts obligataires de la Côte d’Ivoire, pour un montant global de 360,0 milliards contre 120,0 milliards le mois précédent, soit une hausse de 240,0 milliards.



En glissement annuel, le volume des émissions a augmenté de 310,0 milliards. Le rendement moyen pondéré des obligations émises par syndication a baissé de 31 pdb, en variation annuelle, pour s'établir à 5,94%. D’un mois à l’autre, cet indicateur a reculé de 53 pdb.



Sur les marchés financiers internationaux, l’Etat du Sénégal a, au cours du mois sous revue, réalisé une émission d’euro-obligations d’environ 450 milliards de francs CFA, pour une maturité de 7 ans, assortie d’un coupon de 7,75%.

Source : Sur le marché par adjudication, les ressources levées par les Etats membres de l'Umoa à fin juin 2024 se sont établies, en termes bruts, à 620,4 milliards, dont 477,1 milliards de bons du Trésor (76,9%) et 143,3 milliards d'obligations (23,1%).

