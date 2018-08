Marche du 12 août : Une bagarre de femmes opposent pro-Khalifa et pro-Karim

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Une bagarre a opposé des femmes pro-Khalifa Sall à leurs sœurs (ou camarades) pro-Karim Wade. Elle a eu lieu ce samedi à Pikine-Nord, lors d'une Assemblée générale tenue en vue de la marche de l'opposition dans la banlieue, ce dimanche.



Sur Walf FM, la porte-parole de la réunion, Aminata Fall, minimise, parlant d'"incompréhension". "Nous sommes vraiment des sœurs", jure-t-elle.

Comme pour dire que cet incident n'entame pas leur détermination, Aminata Fall ajoute : "Le 12 août, il y aura une forte mobilisation pour leur montrer que ce fief (la banlieue) appartient à l'opposition. Et que, ce sera l'occasion au-delà de (nos) problèmes, de (nos) revendications politiques, de faire la genèse de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays : la pénurie d'eau, les délestages, le manque de moutons, les problèmes de l'éducation, entre autres. C'est un front de lutte pour des élections transparentes et aussi contre le parrainage."

La marche aura lieu avec ou sans autorisation, prévient-elle : "Nous représentons les populations."







Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook