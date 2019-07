Marche du 6 juillet: Aar Li Nu Bokk avertit…

La Plateforme Aar Li Nu Bokk ne reculera devant aucun arrêté préfectoral interdisant sa marche du samedi 6 juillet prochain. Les membres de ladite structure l’ont savoir, mercredi, lors d'un point de presse à Dakar.



« Nous tenons à rappeler au Préfet de Dakar que tout arrêté d’interdiction de son rassemblement, sous quelque motif que ce soit, sera rejeté. Nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin », peut-on lire dans leur déclaration liminaire.



La plateforme d'ajouter: "aucun sabotage ne sera plus toléré. Nous comprenons ses manœuvres et ses manipulations. Elles seront vaines. Il a choisi d’être le Préfet d’un clan et d’un homme. Nous avons choisi de défendre les droits constitutionnels inaliénables du Peuple sénégalais. S’il choisit et persiste dans la voie de la déraison, il sera tenu coupable de tout ce qui pourrait découler de ses actes ».



