Marche du jeudi prochain : l’opposition en renfort aux étudiants

L’opposition réunie autour du Front démocratique et social de résistance nationale (FRN) sera dans la rue, jeudi prochain, aux côtés des étudiants pour exprimer leur courroux, après le décès de l’étudiant Fallou Sène.



Dans un communiqué, le FRN dit apporter son soutien et sa participation active aux actions de protestations décidées par la coordination des étudiants. « Le FRN appelle tous les Sénégalais à répondre à l’appel de la coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) et à sortir massivement dans la rue pour protéger et soutenir nos frères, et sœurs et enfants étudiants dans le respect de leur indépendance et empêcher de nouveaux meurtres. Personne n’osera tirer si nous sommes des milliers et des milliers dans la rue », assurent les leaders du front.















