Marché du riz et transport des denrées: Mansour Faye face à la presse ce matin sur la RTS1 Le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Mansour Faye fera face à la presse ce vendredi matin, pour se prononcer sur la polémique née de la distribution des vivres aux impactés de la pandémie de Covid-19. Ce sera juste après la point du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la situation du coronavirus de ce jour.

