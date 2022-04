Marché du sucre : Qu’est-ce qui fait courir les commerçants de l’Unacois-Jappo ? Très souvent, les Sénégalais sont témoins des manœuvres malsaines d’un groupe de commerçant «bana bana», qui s’offrent le luxe de s’en prendre à des gens qui ont investi des milliards pour créer des emplois dans ce pays et que l’Etat est dans l’obligation de protéger, à juste raison. Les membres de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) doivent savoir raison garder, lorsqu’ils tentent de créer une fausse polémique autour du sucre, en s’en prenant à Jean Claude Mimran.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Il est temps que les militants de l’Union Nationales des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) disent aux Sénégalais, en quoi, ils sont plus utiles pour le pays que la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) ?



Ce débat doit être posé avec responsabilité et qu’on se regarde dans le blanc de l’œil, pour comprendre les réelles motivations de l’Unacois-Jappo.

Depuis toujours, et pour l’ensemble des pouvoirs qui se sont succédé à la tête du pays, la problématique de l’emploi est souvent posée avec récurrence. Plusieurs rencontres ont été organisées pour trouver une solution à l’emploi des jeunes au Sénégal.



Récemment, le président Macky Sall a lancé le programme «Xeeyou Ndaw yi » avec un budget de 450 milliards FCfa. Face à cette équation, la CSS a toujours apporté la réponse par la création d’emplois, par le développement de ses activités industrielles. Pendant tout ce temps que le Gouvernement cherche à trouver des solutions pour cette jeunesse en errance, qu’a fait Unacois ?



Nul ne peut reprocher à un Etat responsable de protéger ses industries, du moment que l’industrialisation est un facteur déterminant pour un épanouissement économique. Faudrait-il le crier sous tous les toits pour enfin le faire comprendre, et de manière définitive, à ces commerçants de l’Unacois, jaloux de leur gâteau bien sucré ?



D’ailleurs, lors de la Journée internationale de l’Industrialisation de l’Afrique en 2028, le Président Macky SALL disait : « L’industrialisation est un fondement de l’émergence en Afrique. Elle est un pilier essentiel du PSE : avec notamment le parc industriel de Diamniadio et les zones économiques spéciales, je poursuis le développement d’une industrie créatrice d’emplois et levier de croissance ».



Qu’est-ce que l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) a pris comme initiative pour aider le Gouvernement dans sa politique d’emploi des jeunes ? Il faut avoir le courage de dire qu’on ne peut pas développer un pays par l’importation de produits alimentaires ou par le commerce informel. Tous les pays qui ont connu des bonds économiques, ont réussi à bâtir un tissu industriel performant et dynamique.



Et, le Sénégal est l’unique pays de l’espace UEMOA, qui connaît une organisation de commerçants qui pense pouvoir concurrencer une industrie aussi compétitive que la CSS.



C’est même manquer d’ambition et de vision que de voir, dans un pays qui se respecte, des commerçants qui ne sont motivés que par leurs intérêts crypto-personnels, occuper les places publiques pour essayer de combattre une industrie à la dimension de la CSS. Ailleurs en Afrique ou dans le monde, les Etats investissent dans le développement industriel et prennent des mesures pour protéger les industries existantes.



Qu’est-ce que le Vice-Président de l’Union Nationales des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois-Jappo), Moustapha Lô peut apporter comme réponse face à la problématique de l’industrialisation et de l’emploi des jeunes au Sénégal ?



L’apport de l’Unacois-Jappo dans l’économie nationale est infinitésimal comparé au rendement de la CSS en termes d’investissements, de recrutements et de rentrées dans les caisses de l’Etat.



Il est alors dans l’intérêt des autorités sénégalaises de protéger les industries nationales. C’est d’ailleurs le cas dans tous les pays qui aspirent à développer leur secteur industriel. Est-il acceptable de voir un groupe d’individus aux motivations purement alimentaires, envahir les rédactions pour essayer de discréditer l’un des plus illustres investisseurs du pays ?



Il est vraiment regrettable de constater que ces commerçants «bana bana» de l’Unacois, ne roulent que pour leur propre poche au détriment de l’intérêt général. Le Gouvernement devrait dissoudre toutes ces organisations de commerçants en vagabondage dans la cité et qui tentent de menacer le secteur industriel. En France, en Chine, aux Etats-Unis, etc., les entreprises nationales sont protégées et assistées. Et toute initiative allant dans le sens d’une menace des industries est considérée comme une atteinte aux intérêts nationaux et réprimée par la loi.



Le Vice-Président Moustapha Lô de l’Unacois et ses acolytes, gagneraient à comprendre que Mimran ne boxe pas dans la même catégorie qu’eux. Et, au-delà du monopole, il s’agit plutôt de la nécessité de protéger les industries. Le Sénégal ne peut pas compter que sur les importations aléatoires d’une bande d’amis commerçants, dont l'intention est de préserver son gâteau.



L’Etat du Sénégal ne peut pas prendre le risque de confier un secteur aussi stratégique que le sucre, à des commerçants qui n'hésiteront pas demain, à provoquer volontairement des pénuries, comme c’est souvent le cas avec d’autres produits, dans le but de booster leur gain au détriment des consommateurs.



Le Vice-président de l’Unacois a senti la nécessité de dire hier sur «Dakaractu» que Jean Claude Mimran n’est pas «sénégalais». Est-ce un argument crédible ? Et si la même ineptie était dite à l’endroit de ces milliers de Sénégalais qui ont investi dans d’autres pays ? L’on se demande si la nationalité est un critère obligatoire pour servir le Sénégal. Il faut avoir le courage de ramener le débat à ses justes proportions. Car, pour rien au monde, un Gouvernement responsable ne prendra la responsabilité de poser des actes qui menaceraient la CSS. Surtout, lorsqu’on sait que cette dernière n’a jamais failli à ses engagements vis-à-vis de l’Etat et de ses employés.



Dans son adresse à la Nation du 3 Avril 2022, le Chef de l’Etat qui ambitionne de créer les conditions d’une indépendance alimentaire a déclaré : « pour être à l’abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire ». Le Président Sall ajoute : « car, à vrai dire, l’indépendance n’est pas l’acte isolé d’un jour, mais un combat permanent, qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C’est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroît de liberté. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ».



Cet appel du président de la République traduit sa vision pour un développement industriel. Car il a compris que le Sénégal ne peut pas continuer à importer tout ce qu’il mange. La crise en Ukraine et ses conséquences, ont démontré qu’on ne peut plus continuer à compter sur l’extérieur pour nourrir la population sénégalaise. Cela, les commerçants de l’UNACOIS seront les derniers à le comprendre. D’ores et déjà, l’importation du sucre doit être encadrée avec un souci cardinal de protéger la CSS. C’est une exigence qu’aucun groupe de pression ne pourra remettre en cause.



Le Président Sall qui a créé le projet pilote d’Incubateur de Mboro, lancé par le Programme Sénégalais pour l’Entrepreneuriat des Jeunes, en partenariat avec le secteur privé, dans le cadre de l’initiative Xëyu ndaw ñi, ne va jamais poser des actes contre une industrie qui emploie presque 8.500 pères et mères de familles sénégalais. Cet incubateur de Mboro « a formé 1053 jeunes, plus de 22 000 membres de GIE et assisté 500 jeunes entrepreneurs à accomplir les formalités administratives nécessaires à leurs activités », a déclaré le Président Sall qui, en plus de s’engager pour créer des emplois, s’est investi pour protéger les entreprises.



Alors, faudra-t-il, pour les beaux yeux de ces commerçants informels et véreux, sacrifier les emplois de la CSS ? Ces organisations commerçantes devenues des groupes de pression, devraient savoir raison garder. Dans la mesure où l’intérêt général prime sur l’intérêt personnel de quelques « bana bana ».



Hier, en Conseil des Ministres, le président de la République a exhorté le Ministre du Commerce, à renforcer la promotion du "Consommer local". C’est encore une preuve que les autorités tiennent à la promotion de la production locale.



Dans ce cas, il n’est plus difficile de comprendre pourquoi le Président Sall protège les industries locales. D’abord, pour sauvegarder les emplois, renforcer les capacités industrielles du pays et pour promouvoir l’entreprise.



Voilà pourquoi, toujours en Conseil des ministres, hier, il a souligné, dans ce sens, « l’importance de consolider le triptyque "Formation, Entrepreneuriat et Emploi", comme socle de la stratégie de promotion des jeunes ».



Le président de la République a également rappelé, « l’impératif d’assurer un suivi de proximité, de la territorialisation (dans les départements et communes) du programme d’urgence " XËYU NDAW ÑI", dont les premiers résultats sont très satisfaisants : 62 334 emplois sur 65 000 prévus, soit un taux de près de 96%, compte non tenu du recrutement de 20.000 emplois supplémentaires planifié en 2022 ».



Des emplois, le Sénégal en a réellement besoin, au vu de ces contingents de jeunes désœuvrés. L’Unacois doit enfin comprendre que l’importation débridée et sauvage de produits alimentaires comme le sucre, constitue une menace pour l’industrie locale. Et la démarche de ces commerçants s’oppose totalement à la volonté politique du Président Sall, d’encourager l’entrepreneuriat.











Modou Fall / DAKARTIMES

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook