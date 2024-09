Marché du travail au Sénégal : Un taux de participation de 57,6% des personnes en âge de travailler noté au 2e trimestre 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, ce niveau d’activité a été plus élevé en milieu rural où il est ressorti 4 59,6% contre 56,2% en milieu urbain. Selon le sexe, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 67,5%et de 48,0%. En glissement annuel, précise l’Ansd, le niveau de participation s’est rétracté de 5,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023.



Au compte du trimestre sous revu, ajoute l’Ansd, le taux d‘emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 40,8%. II s’est rétracté de 5,2 points de pourcentage par rapport au deuxiéme trimestre de 2023 où il était estimé a 46,0%. Le niveau d’emploi est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 44,1% et de 35,7%. En outre, le taux d’emploi est plus élevé chez les hommes (54,2%contre 28,0% chez les femmes).



S'agissant de I’emploi salarié, sa part, dans le total des emplois, s’est située 4 36,1% au titre du trimestre sous revu. Cette proportion s’est rétractée de 1,3 point de pourcentage par rapport à la même période de I’année 2023 (37,4%). Elle varie selon le sexe et selon le milieu de résidence. Chez les hommes, elle est estimée à 40,3% Graphique 3 : contre 28,4%pourles femmes. L’accès à l'emploi salarié est nettement plus important en milieu urbain (43,8%) qu’en zone rurale (21,4%).

Adou FAYE