Marché financier : Le Sénégal émet 75 milliards de FCFA en obligations du trésor

Lundi 1 Février 2021

La présente émission d'Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal.



La date de dépôt des soumissions est fixée au vendredi 05 février 2021 à 10H30 TU, heure limite. L'émission simultanée d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT) par voie d'adjudication pour un montant de 75 milliards de FCFA est un panier composé de trois titres. La Valeur nominale unitaire d'une obligation du trésor est de 10.000 FCFA.



Le premier titre est une Obligation Assimilable du Trésor d'une maturité de 3 ans offrant un coupon à 5,60% l’an. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,6000% l’an dès la première année.



Le deuxième titre est une Obligation Assimilable du Trésor de maturité de 5 ans et avec un coupon à 5,70% l’an. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,7000% l’an dès la première année.



Le troisième titre est aussi une obligation assimilable du trésor d’une durée de sept ans avec un taux d’intérêt de 5,80%. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,8000% l’an dès la première année.



Les revenus perçus sur Obligations Assimilables du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Sénégal. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.

