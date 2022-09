Marché financier de l’Umoa: Le Sénégal lève 30 milliards FCfa

Dans le but d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget, l’Etat du Sénégal a levé ce 23 septembre 2022 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) un montant de 30 milliards F Cfa (45 millions de dollars). D’après plusieurs sources c’est à l’issue de son émission d’obligations de relance (Odr) du trésor de maturité 3 ans, organisée en partenariat avec UMOA-Titres basée à Dakar.



L’émetteur sollicitait 30 milliards de FCFA et s’est retrouve avec un montant global de soumissions provenant des investisseurs de 38,916 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 129,72%.



D'après Le Soleil, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 26 septembre 2025. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé de 5,10% et ce, dès la fin de la première année.