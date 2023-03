Marché financier régional : Lamf-Umoa s’active dans la révision des règles comptables spécifiques

Cela intervient suite à diverses préoccupations qui ont été soulevées et remontées à l’AMF-UMOA par non seulement les utilisateurs mais également ceux qui sont chargés d’élaborer les états financiers.



En ce sens, l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire Ouest-africaine (Amf-Umoa) va se doter d’un nouveau plan comptable des acteurs agréés qui va favoriser de nouvelles opportunités d’exploitation des reportings et de l’information financière.



Cela ressort de l'atelier de validation du rapport d'amélioration des Règles comptables spécifiques (Rcs) et du Projet de Plan comptable des acteurs agréés du Marché financier régional de l'Umoa (Pcamf), tenu ce 28 mars à Dakar (Dakar).



Dans son allocution, le président de l’AMF-UMOA a déclaré que « la révision des Règles Comptables Spécifiques permettra aux destinataires des états financiers, en particulier les Autorités de contrôle, de disposer d’une information fiable, pertinente et reflétant fidèlement la situation des activités des acteurs agréés du marché financier régional de l’UMOA ».



Badanam Patoki a confié que pour le marché, la réforme vise à mettre en harmonie le référentiel avec l’évolution normative de la comptabilité, notamment le Système comptable de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (SYSCOHADA) révisé, actuellement en vigueur.



Un peu partout à travers le monde, il a été relevé que ces dernières années ont été caractérisées par l’adoption de normes comptables qui font consensus au niveau international et dénommées « International Financial Reporting Standards (IFRS) ». Ces dernières visent à réduire l’hétérogénéité des systèmes comptables, considérée comme un des facteurs majeurs d’inefficience des marchés financiers.



Pour le président de l’AMF-UMOA, la révision des RCS applicables aux intervenants agréés du marché financier de l’UMOA s’inscrit dans cette dynamique et revêt plusieurs enjeux. D’abord sur le plan économique pour les intermédiaires agréés, l’évolution réglementaire et comptable de leurs activités devrait permettre la production d’une information financière de qualité, a-t-il souligné.



Ensuite, a-t-il , confié, au plan fiscal, tout comme pour les autres sociétés classiques, cette révision permettra aux destinataires des états financiers, en particulier les Autorités de contrôle, de disposer d’une information fiable, pertinente et reflétant fidèlement la situation des activités des acteurs agréés du marché financier régional de l’UMOA.



