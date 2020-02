Marché financier régional: le Sénégal lève (encore) 55 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a levé 55 milliards FCFA dans le marché communautaire à travers le programme d’émissions de titres publics en collaboration avec l’Agence UMOA-Titres (AUT) et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). D’après le ministère des Finances et du Budget, cette opération, conformément à la stratégie de gestion de la dette, a été conclue avec succès. Le montant globalement levé de 55,03 milliards s’établit comme suit : 24,35 milliards d’OAT à 3 ans et 30,68 milliards d’OAT à 5 ans. Le taux d’intérêt est de 5,76% pour les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans et à 5,99% pour les Obligations Assimilables du Trésor à 5 ans. Pour les autorités étatiques, ces résultats attestent de la qualité de signature de l’Etat du Sénégal qui, au demeurant, consolide sa position d’émetteur de référence du marché régional de titres publics grâce, notamment, à la stabilité de son cadre macro-budgétaire adossé à une mise en œuvre efficace de ses politiques publiques, reflétée par une croissance économique de plus de 6% depuis cinq ans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos