Marché financier régionale : La Brvm et le Dc/Br célèbrent leur 25 ans samedi prochain au Bénin

25 années d’existence. C’est ce que comptent célébrer la Brvm et Dc/Br le 18 décembre prochain à Cotonou (Bénin). Les deux structures centrales du marché financier régional de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), vont organiser, en ce sens, « un panel présidentiel avec Son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Bénin, qui donnera sa vision sur « Les défis du financement des économies africaines ».



Il y aura également, selon le communiqué cosigné les deux structures, un autre panel de haut niveau avec Messieurs Sani YAYA, président du Conseil des ministres de l’Uemoa, Romuald WADAGNI, ministre d’Etat, ministre l’économie et des Finances du Bénin, Abdoulaye DIOP, président de la Commission de l’Uemoa, Serge EKUE, président de la Boad, Badanam PATOKI, président du Crepmf et Parfait KOUASSI, président des Conseils d’administration de la Brvm et du Dc/Br. Ce panel portera sur le thème : « Bilan de l’évolution du Marché Financier Régional de l’Uemoa et attentes pour un meilleur financement à long terme des économies de l’Union ».



En 25 ans, la Brvm et lae Dc/Br ont franchi, selon le communiqué, plusieurs caps opérationnels majeurs notamment le démarrage de la Cotation Electronique Décentralisée (1999), le passage à la Cotation Quotidienne (2001) ; le passage des délais de Règlement/Livraison de T+5 à T+3 (2007) ; le passage de la Cotation au Fixing à la Cotation en Continu (2013) et désormais à la Bourse en ligne (2020).



Aujourd’hui, renseigne le document, la Brvm est intégrée aux indices MSCI et S&P Dow Jones et dispose d’un indice (Standalone) dédié au Marché Financier Régional créé par la société de services financiers Morgan Stanley Capital International (MSCI).



Aussi, note le texte, elle a intégré le 27 mai 2021, le World Federation of Exchanges (WFE) en qualité de membre à part entière. Par ailleurs, depuis 2017, « la Brvm a ouvert sa cote aux Petites et moyennes entreprises et aux entreprises à fort potentiel de croissance par la création de son Troisième Compartiment qui leur est dédié avec la mise en place du Programme Elite BRVM Lounge.



Forts de 46 sociétés cotées et 95 lignes obligataires, le communiqué indique, enfin, que la Brvm et le Dc/Br contribuent à l’amélioration du financement à long terme des économies des pays de l’Uemoa.

Bassirou MBAYE







Source : https://www.lejecos.com/Marche-financier-regionale...

