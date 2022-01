Marché interbancaire de l’Uemoa : Accroissement de 25,0% du volume moyen hebdomadaire des opérations

« Le taux moyen pondéré s’est inscrit en baisse, passant de 2,53% en octobre 2021 à 2,49% au cours du mois sous revue. Quant au compartiment à une semaine, le volume moyen des opérations a enregistré une hausse de 17,5% sur un mois pour se situer à 289,0 milliards en novembre 2021. Sur ce compartiment, le taux d’intérêt moyen s’est replié de 4 points de pourcentage en un mois pour ressortir à 2,17% en novembre 2021 », lit-on dans le document.



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque indiquent une légère hausse des taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de novembre 2021 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 6,23% en novembre 2021, contre 6,21% en octobre 2021. Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme se sont établis à 5,43% en novembre 2021, en hausse de 14 points de base par rapport au mois précédent.



Au cours du mois de novembre 2021, ajoute la même source, l’indicateur du climat des affaires est ressorti quasi stable par rapport à son niveau du mois d’octobre 2021. Il s’est établi à 104,5, contre 104,7 un mois plus tôt, traduisant le maintien de la confiance des chefs d’entreprise dans l’évolution de la conjoncture. Les indicateurs d'activités sont restés bien orientés au cours du mois sous revue, reflétant la poursuite de la reprise de l’activité économique.



Sur la base des données disponibles, le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 4,9% à fin novembre 2021, contre une réalisation de 3,8% le mois précédent. L’accélération du rythme de progression des prix est essentiellement imprimée par les composantes «Alimentation» et «Logement» dont les contributions à l'inflation totale ont progressé respectivement de 0,8 et 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent. L’accélération observée au niveau de la composante «Alimentation» est en lien essentiellement avec le renchérissement des céréales au Burkina (+15%), au Mali (+8,4%) et au Niger (+13,8%), du fait notamment de la baisse de la production céréalière dans ces pays. Elle s’explique également par la progression des prix des légumes frais (+26,3%), des poissons (+13,2%), des viandes (+12,1%) ainsi que des tubercules et plantains (+18,5%) en Côte d’Ivoire. Quant à la hausse de la composante «Logement», elle est liée au renchérissement du bois de chauffe et du charbon de bois notamment en Côte d’Ivoire, au Burkina, au Mali et en Guinée-Bissau.

Adou FAYE

Dans son Bulletin mensuel des statistiques de novembre 2021, la Bceao a analysé la situation du marché interbancaire de l’Uemoa. Selon le document, au niveau du marché interbancaire de l'Uemoa, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 450,6 milliards en novembre 2021, en accroissement de 25,0% par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...