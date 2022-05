Marché interbancaire de l’Uemoa : Baisse de 0,7% du volume moyen hebdomadaire des opérations en mars 2022

Selon la Bceao qui donne l’information, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est passé de 581,3 milliards en février 2022 à 577,5 milliards en mars 2022, soit un repli de 0,7%. Le taux moyen pondéré est ressorti à 2,53% en mars 2022 contre 2,50% le mois précédent.



Sur le marché à une semaine, le volume moyen des opérations s’est replié de 5,6% sur le mois sous revue pour se fixer à 370,7 milliards. Le taux d’intérêt moyen sur ce marché s’est inscrit en hausse de 7 points de base en passant de 2,26% en février 2022 à 2,33% en mars 2022.



La Bceao informe que les résultats de l’enquête sur les conditions de banque relèvent une légère hausse des taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois sous revue par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 6,28% en mars 2022, contre 6,25% en février 2022. S’agissant des taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils ont également connu une progression, ressortant à 5,25% en mars 2022, contre 5,24% en février

2022.



Au cours du mois de mars 2022, l’indicateur du climat des affaires s’est maintenu au-dessus de sa tendance de longue période ressortant à 100,9, quasi-stable par rapport au mois précédent. Les indicateurs d'activités laissent entrevoir une bonne orientation de la conjoncture au cours du mois sous revue. Ainsi, en mars 2022, l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce a connu une progression de 9,1%, sur un an, après une hausse de 10,5% le mois précédent. En outre, les activités dans le secteur des services sont restées dynamiques, avec une augmentation de 8,0% de l’indice y afférent, après une hausse de 9,1% un mois plus tôt.



S’agissant de la production industrielle, elle s’est accrue de 3,2% au cours du mois sous revue, après une progression de 3,6% il y a un mois. Sur la base des données officielles, le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 6,6% en mars 2022, contre une réalisation de 6,1% en février 2022 et 6,5% en janvier 2022.



