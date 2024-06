Marché interbancaire de l’Uemoa : Le volume moyen des opérations en baisse de 7,0% en avril 2024

Au cours du mois d’avril 2024, ajoute l’institution, l’indicateur du climat des affaires est demeuré au-dessus de sa tendance de longue période, ressortant à 101,4, ce qui traduit le maintien de la confiance des chefs d’entreprise sur l’orientation favorable des activités. Les principaux indicateurs d’activités sont ressortis en hausse en avril 2024. Ainsi, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice du chiffre d'affaires dans les services marchands s'est accru de 5,4% contre 3,3% un mois plus tôt. La production industrielle a progressé de 6,6% en avril 2024, après une hausse de 8,3% en mars 2024.



S’agissant des activités commerciales, elles se sont accrues de 3,8% au cours du mois sous revue, après une progression de 3,5% le mois précédent.



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque laissent apparaître une hausse des taux d'intérêt débiteurs des banques en avril 2024 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 7,19% en avril 2024, contre 7,01% le mois précédent, soit une augmentation de 18 points de base.



Quant aux taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils se sont repliés de 23 points de base, passant de 5,40% en mars 2024 à 5,17% au cours du mois sous revue.



Le taux d'inflation, en glissement annuel, s’est accru de 3,7% en avril 2024, contre 2,9% le mois précédent, soit une accélération de 0,8 point de pourcentage. Le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix des produits frais et de l’énergie, s’est également accru de 0,2 point de pourcentage, pour se situer à 2,4% en avril 2024. La remontée du niveau de l’inflation en avril 2024 s’explique essentiellement par l’accélération des prix au niveau des fonctions «produits alimentaires » (+4,9% en avril 2024 contre +3,3% précédemment) et «logement » (+4,3% contre +3,3%).



Adou Faye



Le marché interbancaire de l'Uemoa a enregistré un repli du volume des échanges au cours de la période sous revue. «Toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations est passé de 732,8 milliards en mars 2024 à 681,3 milliards en avril 2024, soit une baisse de 7,0%. Le taux d’intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, s’est établi à 6,05% en avril 2024, contre 5,91% le mois précédent, soit une hausse de 14 points de base », informe la Bceao dans son Bulletin mensuel des statistiques.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...