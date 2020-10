Marché interbancaire de l’Uemoa : Le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, ressort à 224,3 milliards en août 2020

Ces adjudications sont réalisées depuis le 27 mars 2020 à taux fixe, à savoir le taux d'intérêt minimum de soumission aux appels d'offres, qui a été ramené à 2,0% depuis le 24 juin 2020.



Au niveau du marché interbancaire de l'Uemoa, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, a baissé de 54,5 milliards en un mois en ressortant à 224,3 milliards en août 2020.Le taux moyen pondéré de ces opérations s’est replié à 2,91%, contre 3,01% le mois précédent. Au titre du compartiment à une semaine, le volume moyen des opérations s’est situé à 143,4 milliards en août 2020, après 178,3 milliards un mois plus tôt. Le taux d’intérêt moyen sur ce guichet est également en baisse, s'établissant à 2,65% en août 2020, contre 2,83% le mois précédent.



Les données provisoires issues de l'enquête sur les conditions de banque révèlent une stabilité des taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois d'août 2020. En effet, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen calculé à l'échelle de l'Union est ressorti à 6,7%. De même, le taux de rémunération des dépôts de la clientèle est ressorti à 5,0% au cours du mois sous revue, stable par rapport au mois précédent.



Au cours du mois d'août 2020, l'indicateur du climat des affaires s’est légèrement redressé par rapport au mois précédent dans le prolongement de la tendance observée depuis mai 2020, en rapport avec les effets des politiques publiques mises en place pour soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19.

Source : Dans son « Bulletin mensuel des statistiques » du mois d'août 2020, la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) renseigne que sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications s'est établi à 3.487,0 milliards en août 2020, contre 3.457,5 milliards en juillet 2020, soit une hausse de 0,9%.

