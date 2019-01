Marche interdite: Les jeunes de l’opposition "déchirent" l'arrêté du Préfet

Vendredi 25 Janvier 2019

Les jeunes de l’opposition comptent braver l’interdiction du Préfet de Dakar. Selon Toussaint Manga, la marche prévue cet après-midi, aura lieu et partira de l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar.



Le député et responsable du Pds rejette tout changement d’itinéraire. Pour rappel, par arrêté dont copie nous est parvenue, le Préfet de Dakar a déclaré interdite la manifestation, évoquant des trouble à l’ordre public et le refus des organisateurs de changer d'itinéraire.

