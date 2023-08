Marché international des matières premières : Les prix haussent au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne les données, le cours du riz (-) s’est, en revanche, replié de 2,9% sur la même période.



Comparés à avril 2022, les cours du sucre et du riz ont connu des progressions respectives de 24,9% et 4,0% au mois sous revue.

Cependant, la même source relève que les cours du coton (-38,7%), du blé (-24,3%), du pétrole brut (-19,3%) et du maïs (-16,8%) ont fléchi par rapport à avril 2022.



Bassirou MBAYE





Source : Au mois d’avril 2023, le marché international des matières premières est caractérisé par une hausse des cours des principales matières premières notamment ceux du sucre (+17,1%), du pétrole brut (+8,0%), du coton (+3,4%), du maïs (+2,7%) et du blé (+2,6%), en variation mensuelle.Source : https://www.lejecos.com/Marche-international-des-m...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook