Marche pacifique des étudiants de l'Ucad

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Novembre 2020 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

L’insécurité aux alentours de l’Université Cheikh Anta Diop reste préoccupante. C’est pourquoi, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) accompagnés par des organisations telles que Frapp Ucad, Fnpes et Africa First, ont organisé hier une marche pacifique dans l’enceinte du Temple du Savoir pour dénoncer l’insécurité qui règne aux alentours de l’Université.



En fait, indique L'As les cas d’agressions et d’assassinats sont récurrents, plus particulièrement au niveau du Canal 4 à cause d’une absence de surveillance. Ainsi, les étudiants résidant dans les quartiers proches du Canal sont exposés en empruntant ce chemin. Les étudiants réclament la sécurité à l’Ucad et ses alentours. Pendant la procession, ils ont rappelé l’assassinat de leur camarade Joël Célestin Philippe Ahyi aux abords du Canal 4. Le tronçon Petite Porte-Canal 4-Claudel qui est emprunté par des milliers d’étudiants reste un danger permanent.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos