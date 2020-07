Marche vendredi : Aar li nu bokk», «Noo Lank» et «Doyna » s’activent !

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Les plateformes «Aar li nu bokk», «Noo Lank» et «Doyna» ne reculent pas. Ils comptent marcher vendredi et préparent activement leur marche avec les victimes de spoliations foncières.



Face à la presse hier, raconte L’As, Fatou Blondin Ndiaye a rappelé que depuis des années, ils se battent pour des revendications qui touchent des secteurs aussi divers que le foncier, l’éducation, les droits des travailleurs, l’eau, l’environnement, la gestion démocratique des communes, l’application des décisions de justice, la gestion démocratique des ressources naturelles, la cherté de la vie avec notamment la hausse du prix de l’électricité…



Mais se désole-t-elle, le pouvoir en place qui n’en a cure continue de spolier les populations et encourage la spoliation massive des terres au profit des riches Sénégalais et étrangers, n’hésitant même pas, pour satisfaire ses appétits, à démolir des maisons ou à privatiser le littoral.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos