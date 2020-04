Marchés de l'aide alimentaire : Mansour Faye frustré par la question de Babacar Fall

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020 à 18:38

L’attribution de marchés relative à l’aide alimentaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à Rayan Hachem fait aussi polémique. En effet, deux entreprises du patron de Planet Kébab à savoir Avanti Suarl et Afri And Co sont choisies pour un montant de près de 18 milliards FCFA. Sur ce, au cours du point de presse du ministère du Développement communautaire et de l'Équité sociale et territoriale dirigé par Mansour Faye, le journaliste à la Rfm, Babacar Fall a posé au ministre la question suivante : « Vous lui avez attribué ce marché parce qu’il est votre ami ? …».



Le ministre ne lui laissera pas le temps de continuer ses interrogations. Mieux, il a proféré une menace à l’encontre de son interlocuteur : « Si vous répétez votre question, je vais porter plainte contre vous parce que ce que vous dites ne repose sur rien ».





Voulant mettre fin à la polémique, Mansour Faye a lancé : « Il n’est pas mon ami et je ne le connais pas ».

