Marchés relatifs à la fourniture en riz: Moustapha Diakhaté fait un témoignage favorable sur Mansour Faye

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 19:48

Le scandale présumé autour de l’attribution des marchés relatifs à la fourniture en riz et au transport, dans le cadre de l’aide alimentaire aux ménages modestes, pour faire face à la pandémie du Covid-19, fait toujours débat. Le ministre du Développement communautaire, est aujourd’hui au banc des accusés.



« Je connais bien Mansour Faye. Je sais qu’il y a des choses qu’il ne fera jamais. La seule chose qui me gêne dans cette histoire, c’est d’avoir confié une partie du transport à un député », confie d’emblée, Moustapha Diakhaté sur le plateau de Tmtc, de la Dtv.



Toutefois, pour l’ancien président du Groupe parlementaire Bby, « l’installation du comité de suivi du fonds Force Covid-19 va désormais installer un climat de confiance ». Ce qui va à ses yeux, permettre aux citoyens et aux autorités, de faire focus sur l’essentiel. C'est-à-dire, la lutte contre le Covid-19.

